Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 ottobre 2022

Alla vigilia della sua partenza per il Salone nautico, Marina, dopo una violenta discussione, non risponde più al telefono: le sarà accaduto qualcosa di inquietante? Per riavvicinarsi a Niko, Manuela passa molto tempo con Jimmy, ma a Micaela non sta bene. Le due gemelle iniziano a litigare sotto gli occhi di Serena e Filippo, che faticheranno a gestire la situazione. Suggestionato da Mariella, Samuel si convince che Nunzio voglia rubargli il posto da chef al Vulcano.