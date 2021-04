Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 aprile 2021

Franco, sempre più convinto della colpevolezza di Ernesto, cercherà l'appoggio di qualcuno che lo aiuti a farlo confessare. Ferri si troverà inconsapevolmente faccia a faccia con l’uomo che ha orchestrato i sabotaggi ai Cantieri. La candida Speranza porterà scompiglio sia nella vita di Vittorio sia in quella di Samuel. L’ennesima frecciatina di Renato sarà particolarmente dolorosa per Raffaele, ma Ornella troverà modo di rendergli pan per focaccia.