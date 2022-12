Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 dicembre 2022

In famiglia continua la forte apprensione e trepidazione per Bianca che, preoccupata per lo stato d’animo dell’amico, non vuole lasciarlo solo. Per aiutarlo però la giovane Boschi rischierà di mettersi in una situazione di pericolo. Mentre Mariella ricomincia impavida la sua guerra contro le Cirillo, Michele, in vista del Natale, fa a Silvia e Rossella una proposta originale e inaspettata.