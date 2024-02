Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 febbraio 2024

Riccardo continua a pensare a quanto successo con Virginia a Milano, Rossella sta per fare una scoperta che proprio non si aspettava. Raffaele e Ornella condividono la loro preoccupazione per Luca e l’uomo si appoggerà sempre di più a Giulia. Dopo aver mandato a monte la festa di Carnevale organizzata per lei dai genitori, Irene si chiude sempre di più in sé stessa.