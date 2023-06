Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 giugno 2023

La situazione tra Roberto e Marina si fa sempre più tesa. E mentre l’uomo cerca in tutti i modi di salvare il loro matrimonio, Marina prenderà una decisione davvero inaspettata. Ornella vive con un po’ di amarezza il ridimensionamento del suo ruolo in ospedale, mentre Rossella è sempre più in disaccordo con l’atteggiamento di Riccardo. Michele, intanto, dispiaciuto per la discussione con Luca, prova a recuperare. Cerruti, in crisi con Castrese, si chiude in sé stesso, Mariella continua a chiedersi chi si nasconda dietro Bufalotto.

Persiste la diversità di vedute tra Rossella e Riccardo. Ornella farà riflettere la Graziani su un aspetto del carattere di Crovi che lei non aveva considerato. In un momento di nostalgia, Nunzio decide di chiamare Chiara, ma la telefonata avrà un risvolto inaspettato che lo lascerà sconcertato. La frattura tra Ferri e Marina si fa sempre più profonda, tanto da spingere la Giordano a cacciare di casa il marito. Un arrivo improvviso a Napoli rischia di intralciare i piani di Lara, in partenza con il figlio per Capri.