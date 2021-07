Un posto al sole, le trame dal 12 al 16 luglio 2021

Il tentativo di Serena di sbloccare la memoria di Filippo non sembra sortire l'effetto desiderato. Si avvicina il giorno della laurea per Rossella: lei è decisa a non festeggiare il lieto evento, ma qualcun altro non la pensa alla stessa maniera. Bianca chiede scusa al cuginetto per averlo preso in giro ma Jimmy continua a essere sempre più inquieto.