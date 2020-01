Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 gennaio 2020

Serena, alle prese con un’emergenza al Bed and Breakfast, sarà stanca e stressata e Filippo cercherà di esserle di aiuto per recuperare la sua stima. Alberto proverà a instillare dei dubbi in Marina, che intanto riceverà l’affetto e le attenzioni di Fabrizio. Franco e Angela affronteranno il rifiuto di Bianca ad andare a scuola, proponendo soluzioni diverse.

Mentre Filippo confida ancora nella possibilità di recuperare il proprio matrimonio, Serena prenderà un’inaspettata decisione. Le perduranti difficoltà scolastiche di Bianca iniziano a ripercuotersi negativamente sul rapporto tra Franco e Angela. Giulia programma il primo appuntamento con Marcello… ma non tutto andrà come previsto.

venerdì 17 gennaio

In attesa di una risposta da Valerio in merito alla vendita delle proprie quote nei Cantieri, Marina è molto preoccupata mentre Fabrizio avrà un duro confronto con lo zio, il cui esito potrebbe essere sconvolgente. Filippo patisce sempre più la situazione familiare presente e dovrà fare i conti con le sue più recondite paure. Raffaele, Guido, Silvia e Michele cercheranno di ricomporre il dissidio fra Renato e Otello, ma le cose potrebbero non andare nel verso sperato.