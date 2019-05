Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 maggio 2019

11 Maggio 2019 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio. La stagione numero 17 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.

lunedì 13 maggio Il cerchio sembra stringersi intorno a Prisco. Riusciranno Franco e Angela a uscire indenni da questa pericolosa storia di vendette e intimidazioni? Raffaele dovrà fare i conti col senso di solitudine che lo assale e col proprio orgoglio, ma troverà un valido aiuto in Ornella e in un amico petulante ma molto affezionato a lui. Col ritorno di Anita, le labili sicurezze di Alex rispetto alla sua storia con Vittorio potrebbero sgretolarsi in fretta, ma Silvia proverà a infonderle fiducia.

martedì 14 maggio Preoccupata che Franco possa agire di testa sua contro Prisco, mettendosi nei guai, Angela chiede a Ciro di tenerlo d’occhio. Ma è proprio sul ragazzo che sembra incombere una grave minaccia. Spronato da Ornella, Raffaele decide di andare a trovare Diego nella sua nuova casa: riusciranno a mettere da parte le recenti tensioni? Per Alex è arrivato il momento di combattere per Vittorio e fargli dimenticare Anita una volta per tutte.

mercoledì 15 maggio Grazie al fondamentale apporto di Ciro, Constantin viene finalmente arrestato ma, nonostante i tentativi di Giovanna, non confessa i suoi rapporti con Prisco. Dopo una lunga attesa, Vittorio e Alex si abbandonano finalmente alla passione: basterà a scacciare definitivamente lo spettro di Anita? Un involontario scambio di medicinali causerà diversi problemi a Otello e alimenterà un divertente equivoco per Michele e Raffaele.

giovedì 16 maggio Il gesto provocatorio di Franco nei confronti di Prisco potrebbe avere delle conseguenze molto gravi mentre Ciro appare sempre più vicino ad Angela. Rientrato a Napoli, Ferri dovrà fare i conti con la sua coscienza mentre Filippo e Serena riceveranno finalmente una buona notizia. Si avvicinano i preparativi per il battesimo di Lollo, ma qualcuno, che ha già preso in mano la situazione, è intenzionato a boicottare la scelta del padrino.

venerdì 17 maggio Mentre Angela, spiazzata dall’iniziativa di Ciro, avrà un difficile confronto con Franco, la Landolfi proverà a mettere in atto una strategia contro Balan e Prisco. Filippo condividerà con Serena una bella notizia mentre Ferri, in preda a un contrastato stato d’animo dopo la morte di Tommaso, riceverà la visita di Marina. La questione del padrino per Lorenzo creerà un po’ di tensione tra Guido e Mariella mentre Cerruti si recherà a un appuntamento con un possibile partner.

