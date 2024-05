Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 maggio 2024

Eugenio farà un gesto inaspettato di avvicinamento nei confronti di Viola. Un imprevisto però rischia di oscurare la loro ritrovata serenità. Dopo aver scoperto le intenzioni di Ida e Diego, Ferri comincia a mettere in pratica la sua strategia per scoraggiarli dal perseguire la loro battaglia legale. Il risveglio di Diana provocherà un grande sollievo in Nunzio pronto a prendersi cura di lei mentre Rossella cercherà un confronto con Riccardo. Michele e Filippo, intanto, incontrano un genitore che ha vissuto sulla sua pelle il pericoloso impatto dei social media sulla vita dei ragazzi.