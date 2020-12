Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 dicembre 2020

12 Dicembre 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre. La stagione numero 25 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.

Lunedì 14 dicembre Patrizio è alla ricerca di un confronto chiarificatore con Rossella. Niko proverà a recuperare il rapporto col figlio che, per i vari problemi personali, di recente ha un po’ trascurato. Felice, Mariella informerà Guido di una bella novità, ma l’uomo non l’accoglierà con lo stesso entusiasmo, così come non accoglierà con entusiasmo la visita di Sasà in versione “baby-sitter disperato”.

Martedì 15 dicembre Marina cerca l'aiuto di Roberto, finendo sempre più nella sua trappola. Alberto avrà un’amara sorpresa da Barbara e cercherà di rimediare. Rossella ha in serbo per Patrizio e Vittorio una punizione crudele. Niko ha difficoltà a ricreare il rapporto con Jimmy che, con Bianca, ha in mente un piano per passare il Natale insieme alla Terrazza.

Mercoledì 16 dicembre Ferri continua ad agire nell'ombra avvalendosi dell’inaspettata complicità di una sua vecchia amica, Fabrizio propone a Marina un modo per salvare i Cantieri che potrebbe contrariarla. Scosso dalla vista di Susanna, Niko si abbandona a un'intensa riflessione sulla fine della loro relazione. La divertente punizione escogitata da Rossella per vendicarsi di Patrizio e Vittorio, finirà per ritorcersi contro di lei.

Giovedì 17 dicembre Mentre cresce la distanza con Fabrizio, Marina, provata dalla crisi dei Cantieri e dall’ennesima provocazione di Alberto, vivrà un momento di profondo sconforto. Un incontro inaspettato al Vulcano farà riflettere Silvia sul proprio recente comportamento. Mentre Cotugno continua a struggersi d'amore per Bice, Guido cerca di scoprire chi abbia mandato la lettera anonima a Massaro.

Venerdì 18 dicembre Per Ferri è arrivato il momento di portare a compimento il suo piano e sarà attento a muoversi strategicamente per non insospettire Marina. Niko riceverà un’inattesa notizia da Ugo. Persuasi di aver trovato l'autore della lettera anonima Guido e Cerruti lo metteranno sotto torchio.

