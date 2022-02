Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 febbraio 2022

Cresce la distanza con Angela e Franco si troverà nuovamente vicino a Katia, in crisi con il suo compagno. Dispiaciuta per l’aggravarsi delle condizioni di Corrado, Rossella scoprirà quanto sia difficile per un medico non lasciarsi coinvolgere dai sentimenti. È il primo giorno del corso per sommelier: come se la caveranno Renato e Raffaele?