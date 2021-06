Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 giugno 2021

Nonostante il doppio gioco di Lara sia stato rivelato da Marina, la Martinelli è in realtà più ostinata di quel che sembra e non si arrende al cercare di portare Roberto dalla sua parte. Dopo l'ennesimo confronto con Alberto, Clara arriva a una nuova consapevolezza, mentre Raffaele mette in atto il suo piano per sfuggire al drone di Renato.