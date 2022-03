Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 marzo 2022

In difficoltà a gestire le pressioni lavorative, Chiara cede nuovamente alla tentazione della cocaina ma qualcuno si accorgerà della sua dipendenza. L’incontro con Ferri e la sua complicità con Lara turbano Marina mettendo nuovamente a nudo le fragilità del suo rapporto con Fabrizio. Come reagirà Samuel alla scoperta che non prenderà il posto di Patrizio come capo cuoco di Caffè Vulcano?