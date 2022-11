Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 novembre 2022

Una notizia imprevista sta per abbattersi come un ciclone su Niko e su tutti coloro che hanno voluto bene a Susanna. E mentre il dolore e la rabbia per quella morte inaccettabile torneranno a farsi vivi, c’è qualcuno che non è disposto a starsene con le mani in mano ad attendere il corso degli eventi. Diego proverà a conquistare Lia e a indurla a voltare pagina, dimenticando i motivi che l’hanno condotta a Palazzo e andando avanti con la propria vita. Bianca sta per scoprire un’importante informazione riguardante Antonello che le farà prendere una decisione a sorpresa.