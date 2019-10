Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 ottobre 2019

mercoledì 16 ottobre

Mentre Aldo è ricoverato in condizioni critiche, con Beatrice presente che cerca di non dare nell’occhio, Delia si precipita in ospedale e riceve il supporto di Eugenio. Raffaele non riesce a mettersi in contatto con Diego, che fine avrà fatto? Alice cerca di coltivare il rapporto col padre, ma si sente esclusa e a farne le spese potrebbe essere l’ignara Mia. Salvatore è al settimo cielo per un romantico pranzo col dottor Sarti, ma le cose potrebbero non andare come sperato.