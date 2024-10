Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 ottobre 2024

La frequentazione tra Rosa e Don Antoine è sempre più oggetto di pettegolezzi nel quartiere e a farne le spese potrebbe essere Manuel. Niko interviene per bloccare Costabile durante l’inaugurazione del campo archeologico di Manuela e ciò suscita la gelosia di Valeria: lui è ancora coinvolto emotivamente dalla sua ex? Per far quadrare i conti e potersi permettere una casa in affitto e i viaggi a Roma da Claudia, Guido ha in mente uno stratagemma che coinvolge Cotugno.