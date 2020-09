Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 settembre 2020

12 Settembre 2020 | 08:21 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 14 a venerdì 18 settembre. La stagione numero 24 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 14 settembre Sempre più chiusa e ferita dopo la delusione della truffa ad opera dell'uomo che si nascondeva dietro la falsa identità di Marcello Sermonti, Giulia sta per fare una scoperta spiazzante. Marina rivendica la sua unione e complicità con Fabrizio ma Ferri non sembra disposto a rinunciare a lei. Patrizio fa una proposta per aumentare la popolarità del Vulcano ma non incontra il consenso di Silvia e tra i due è scontro aperto.

martedì 15 settembre Giulia sembra intenzionata a lasciarsi alle spalle la storia con Marcello ma una coincidenza la costringerà a ripensare a lui. Marina mette in campo tutte le risorse dei cantieri per realizzare lo yacht del magnate russo, Lara parla con un misterioso interlocutore. Di fronte al rifiuto di Silvia di partecipare alla trasmissione tv, Patrizio decide di fare di testa sua.

Mercoledì 16 settembre Decisa a trovare l'uomo che l'ha truffata, Giulia si mette sulle sue tracce. La tregua tra Filippo e Serena non sembra destinata a durare, una nuova discussione farà esplodere le tensioni tra loro. Intanto Niko riceverà il supporto di qualcuno che proprio non si aspettava. Deciso a partecipare al programma televisivo, Patrizio cercherà di convincere Silvia ad accettare.

Giovedì 17 settembre Il difficile confronto con l’uomo che l’ha ingannata susciterà in Giulia sentimenti contrastanti, gettandola in uno stato di profonda rabbia e frustrazione. Mentre si avvicina il giorno dell'udienza le tensioni tra Filippo e Serena non accennano a placarsi. Cotugno riceve dal suo maggiordomo una buona notizia che rischia però di ritorcersi contro di lui.

venerdì 18 settembre Per Filippo e Serena arriva il giorno dell’udienza di separazione e, mentre la Cirillo sarà in dubbio se far adottare o meno a Niko una linea più morbida in tribunale, Filippo convocherà Beatrice. Giulia apparirà molto scossa per l’incontro con Marco Modica, che ha in mente un'altra mossa per evitare di essere denunciato.

