Un posto al sole, le trame dal 15 al 19 aprile 2024

Le condizioni di Diana non accennano a migliorare, Nunzio otterrà finalmente la collaborazione di Marta per indagare sui suoi sospetti su Flavio. Sospetti che sono più che fondati... Viola continua a godersi i festeggiamenti per il compleanno, Rosa prenderà una decisione che toccherà Damiano più di quanto egli stesso immagini. Spronato da Valeria, Niko riuscirà finalmente a fare un primo passo per lasciarsi il passato alle spalle.