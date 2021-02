Un posto al sole, le trame dal 15 al 19 febbraio 2021

Dopo essere stato visto in compagnia di Barbara, Alberto comincia a temere che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara. Patrizio e Vittorio, esasperati dalle schitarrate di Samuel, decidono di passare al contrattacco. Bice interviene a modo suo nella crisi tra Sasà e Bruno.

Giovedì 18 febbraio

Thea confessa a Giulia di aver mentito per fornire l'alibi al fratello. Mentre gli operai continuano a protestare per il mancato bonus, i Cantieri subiscono un incidente imprevisto, che mette Roberto in serie difficoltà. Per la “gioia” di Franco e di Renato, Bianca scopre di avere una spiccata sensibilità ecologista e comincia ad agire di conseguenza.