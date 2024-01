Un posto al sole, le trame dal 15 al 19 gennaio 2024

Raffaele e Diego stanno per scoprire tutta la verità sul passato di Ida. Come giudicherà Diego la scoperta che Ida ha venduto suo figlio? Serena e Filippo iniziano a notare che Irene dà segnali di malessere: è un normale passaggio della sua crescita o qualcosa di più grave? Mariella non riesce ad accettare che Guido l’abbia punita sul lavoro e inizia a fargli guerra in casa.