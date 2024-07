Un posto al sole, le trame dal 15 al 19 luglio 2024

Interessato all’acquisto della radio, Roberto proverà con l’aiuto di Marina a superare la diffidenza che Chiara ha nei suoi confronti. Filippo, intanto, non sembra prenderla affatto bene. Per Guido e Mariella, sprofondati in una crisi che sembra ormai irrecuperabile, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. È l’ultimo giorno di lavoro di Ornella e Raffaele ha in serbo per lei una sorpresa davvero speciale.