Un posto al sole, le trame dal 15 al 19 maggio 2023

La felice interazione tra Cristina e il piccolo Tommaso conforta Roberto che, anche a causa della perdurante distanza di Marina, prenderà una decisione istintiva e imprevedibile che riguarda Lara. Dopo averne informato Giulia, Angela e Franco hanno ufficialmente deciso di partire per la Sicilia con Bianca. Non rimane che affrontare la questione più delicata: mettere al corrente Renato. Ornella ha un’idea per consentire a Raffaele di non avere più il fiato sul collo di Otello. Funzionerà?