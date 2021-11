Un posto al sole, le trame dal 15 al 19 novembre 2021

In preda a un’irrazionale paura dell’abbandono, Irene compirà un gesto azzardato che potrebbe metterla in pericolo. Dopo il drammatico incidente d’auto in cui è stata coinvolta insieme al padre, Chiara dovrà sottoporsi a un intervento d’urgenza mentre le condizioni di salute di Petrone appaiono molto gravi. Divisa tra l’affetto per Ornella e il sentimento crescente verso Riccardo, Rossella dovrà fare i conti con il difficile carattere del giovane medico. Silvia confida a Guido di temere che sua figlia non l’abbia ancora perdonata per il tradimento con Giancarlo.