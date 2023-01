Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 gennaio 2023

Aiutata da Marika, Clara sta per fare una scoperta che proprio non si aspettava. Lia, intanto, sta per trovarsi faccia a faccia con Alberto Palladini. Deciso a recuperare con Chiara, Nunzio sembra deciso a partire. Elena, intanto, sembra avere dei dubbi sulla verità raccontata da Alice. Decisi a non lasciare Michele da solo, Guido e Mariella lo invitano a pranzo, ma si pentiranno molto presto della decisione.