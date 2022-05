Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 maggio 2022

Mentre Rossella trova sempre più difficile gestire la distanza che ha deciso di mettere tra lei e Riccardo, il Crovi è roso dai sensi di colpa per quanto accaduto con Virginia. Quest'ultima, invece, pare decisa più che mai a non farsi da parte e tornare all'attacco. Pur di aiutare la sua amica Gaia a uscire dalla pericolosa spirale delle Challenge, Bianca prende una decisione difficile. Intanto, quando sembra ormai certo che tra Sarti e l'infermiere sia in corso una relazione clandestina, Mariella cerca di far aprire gli occhi a Cerruti.