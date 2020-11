Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 novembre 2020

Rossella e Patrizio dovranno fare i conti con i rispettivi sentimenti. La tensione fra Michele e Silvia non sembra destinata a dissiparsi. Giulia riceverà una notizia spiacevole sul fronte lavorativo, ma non sembra intenzionata ad accettarla passivamente. Le scelte di vita di Niko susciteranno perplessità nelle persone a lui vicine e fomenteranno le ansie paterne.

Martedì 17 novembre

Spinto anche da Alex e Vittorio, Patrizio tenta di rimettere in piedi la sua storia con Rossella. All’apice della loro crisi, una défaillance di Michele in radio darà a Silvia lo spunto per riflettere meglio sul loro rapporto. Giulia decide di fare qualcosa per sensibilizzare gli abitanti del quartiere che hanno respinto la famiglia di origine rom. Susanna si sente sempre più in colpa per le scelte lavorative di Niko, che ha iniziato a lavorare nel nuovo studio.