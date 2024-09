Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 settembre 2024

Preoccupato per la sua incolumità e deciso a ottenere protezione, Alberto porrà un aut-aut alla polizia. Il nuovo primario apprezzerà sempre di più la competenza e la professionalità di Rossella, ma fra lei e Riccardo potrebbe insorgere un nuovo motivo di tensione. Samuel è in preda alle sue pene d’amore. Manuela e Serena si chiedono se Micaela non provi davvero più nulla per il ragazzo.