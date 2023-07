Un posto al sole, le trame dal 17 al 20 luglio 2023

La crisi tra Viola ed Eugenio pare essere arrivata ad un punto di non ritorno, l’uomo intrattiene rapporti lavorativi sempre più stretti con Lucia, che gli chiede un aiuto per dare una svolta alle indagini sui clan emergenti del Centro Storico, e in particolare su Eduardo Sabbiese. All’insaputa di tutti, Manuel continua a nascondere una pistola sottratta al borsone portato in casa dallo zio. Jimmy è felicissimo per l’arrivo a Palazzo di Cristina, ma la ragazzina sembra essere un po’ distratta con lui, e Renato ci metterà del suo per dare cattivi consigli al nipote.