Un posto al sole, le trame dal 17 al 21 agosto 2020

15 Agosto 2020 | 08:30 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 17 a venerdì 21 agosto. La stagione numero 24 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.



Lunedì 10 agosto Alberto capisce che per lui le cose rischiano di mettersi male e Nicotera decide di dire tutta la verità a Viola. Sempre più unita a Fabrizio, Marina apre la sua stagione di amministratore delegato ai cantieri sotto i migliori auspici, mentre Ferri vive male la crescente distanza da lei. L’appuntamento tra Dolly e Cotugno sembra risolversi in un disastro e Guido ora deve consolare il collega…

martedì 11 agosto Deciso a non sottostare al ricatto di Alberto, Eugenio affronta un doloroso confronto con Viola, che si rivelerà dagli esiti molto incerti. Venuto a conoscenza di una questione scabrosa che riguarda Leonardo, Filippo ne parla con Serena ma le cose non vanno come previsto. Guido cerca di confortare Cotugno e dargli qualche consiglio per le sue pene d’amore, ma il vigile sembra davvero duro di comprendonio.

Mercoledì 12 agosto Nunzia rivela a Clara un segreto taciuto per una vita intera. Viola ha un incontro che mette a dura prova il suo autocontrollo. Furioso per aver scoperto che Leonardo spacciava droga sulla barca del chartering, Filippo pretende che Serena non veda mai più il giovane in presenza di Irene. Deciso a dare una svolta alla propria vita sentimentale, Cotugno decide di ispirarsi a un uomo che ha sempre avuto successo.

Giovedì 13 agosto Mentre si avvicina sempre più il giorno del matrimonio, Susanna dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Alberto, ormai braccato da Nicotera, sembra voler tagliare la corda, ma una novità che riguarda Tregara potrebbe distoglierlo dal suo proposito. Il confronto tra Filippo e Serena continua a inasprirsi, spingendo l’uomo a ricorrere a una strada drastica e dolorosa per sostenere le sue ragioni.

venerdì 14 agosto Ormai sempre più in crisi, Viola riflette sul suo rapporto con Eugenio. Alberto sembra convincersi che stia per essere chiarita la sua estraneità al clan Tregara, intanto Nunzia sta per scoprire che a volte cambiare la natura delle persone è impossibile. Deciso a impedire che Irene frequenti Leonardo, Filippo sta per prendere una difficile decisione.

Previous

Next