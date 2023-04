Un posto al sole, le trame dal 17 al 21 aprile 2023

Le tensioni tra Roberto e Marina, anche per via della presenza di Arnaud, sembrano finalmente placarsi, ma in quella serenità appena ritrovata irromperà una nuova emergenza che riguarda Lara e il bambino. Clara realizzerà di essersi illusa per l’ennesima volta nei confronti di Alberto e lui si ritroverà di nuovo solo. Guido e Michele commentano la scioccante uscita con Massaro, ma a quanto pare i guai non sono ancora finiti.