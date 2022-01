Un posto al sole, le trame dal 17 al 21 gennaio 2022

Roberto non è d’accordo con la decisione di Marina di rifiutare la proposta di Chiara Petrone e potrebbe prendere un’iniziativa personale. Fabrizio, dopo aver ascoltato la conversazione tra Marina e Roberto, finirà in una spirale autodistruttiva pericolosa per sé e per chi gli sta vicino. Clara accetta di tornare a vivere con Alberto e Patrizio, appresa la notizia, potrebbe reagire in modo molto rabbioso. Silvia si sente sola e si sfoga con Mariella che, per stare vicina all’amica, mette sotto pressione Guido.