Un posto al sole, le trame dal 17 al 21 giugno 2024

Marina è ferita dall’atteggiamento ostile che Roberto continua ad avere nei suoi confronti. L’uomo, intanto, non sembra avere alcuna intenzione di separarsi da Tommaso. Spinta da Silvia, Rossella sembra trovare il coraggio per parlare con Nunzio, ma forse è troppo tardi. Non c’è pace per Mariella che sta per ricevere un colpo da cui sarà difficile riprendersi.