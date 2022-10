Un posto al sole, le trame dal 17 al 21 ottobre 2022

Lia origlia Mastro Peppe e Alberto che parlano dello spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato e notte tempo decide di saperne di più, ma qualcuno potrebbe scoprirla. La partenza di Chiara per la riabilitazione è imminente e Nunzio chiede consiglio a Rossella per fare alla fidanzata una sorpresa indimenticabile. Mentre avrà modo di conoscere meglio Damiano, Viola dovrà far fronte, insieme a Raffaele e Ornella, all’umore di Antonio, sempre più ombroso per la decisione della madre di non vivere più con Eugenio.