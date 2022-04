Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 aprile 2022

Viola rifletterà con Ornella sulla necessità di non dare mai per scontato l’oggetto del proprio amore. Il brindisi per la fine del corso di sommelier, in un’atmosfera da brillante commedia romantica, riserverà più d’una sorpresa. La tensione fra Chiara e Nunzio, preoccupato per lei, non si è ancora dissipata. La ragazza, scossa dal tradimento subito, cercherà la comprensione di Marina che avrà un confronto dall’esito inatteso con Ferri.