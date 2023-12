Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 dicembre 2023

Dopo l’accordo fatto con la zia di Ida, Roberto e Marina sembrano decisi a lasciare la Polonia senza la ragazza. E per Ida quel ritorno a casa sta per trasformarsi nell’inizio di un incubo. Dopo aver scoperto del prestito fatto da Michele a Nunzio per salvare il Vulcano, Silvia appare molto colpita dal gesto del suo ex. Mariella, intanto, comincia già a costruire scenari romantici. In procinto di trascorrere il Natale in Sicilia, Giulia non può fare a meno di preoccuparsi per Luca.