Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 luglio 2022

Mentre il cerchio del pool di Nicotera si stringe sempre più intorno a Lello Valsano, Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci stata più di una semplice amicizia. Riccardo propone a Rossella di andare a vivere insieme ma la reazione della ragazza non è quella che lui si sarebbe aspettato. Proprio quando Mariella stava per mettere da parte il sospetto che Angela e Serena non la vedano di buon occhio, un fraintendimento scatena il risentimento della vigilessa.