Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 maggio 2020

Mercoledì 20 maggio

Nunzio pensa di seguire Alfonso nel raid punitivo contro il ragazzo che ha cercato di farli arrestare per il furto del cellulare. Mentre Filippo è sempre più stranito dal comportamento di Serena, quest’ultima prende un’inaspettata decisione riguardante il suo rapporto con Tommaso. Non avendo più avuto sue notizie, Guido inizia a sperare che Virgilio non da seguito alle sue minacce di richiesta di un risarcimento.