Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 marzo 2024

È arrivato il momento, per Rosa e Manuel, di lasciare la Terrazza per tornare a casa, ma la donna farà non poca fatica per convincere il figlio e intanto una nuova minaccia aleggia su di lei. Alberto avrà una reazione furiosa e veemente alla notizia che Clara aspetta un bambino da Eduardo, anche se lei non ha ancora deciso se portare avanti o meno la gravidanza. Salvatore a Luciano approfondiscono la loro conoscenza.