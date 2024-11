Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 novembre 2024

Ferri impone al figlio di liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dell’impresa Gagliotti. Costabile Altieri è sempre più nel mirino di Gennaro che si rivela un criminale senza scrupoli. Nel frattempo suo fratello Vinicio inizia a uscire con Alice che, emozionata, confida alla nonna che, per la prima volta dopo Nunzio, prova interesse per un altro ragazzo. Appresa la decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli, Alberto si rivolge a Luca per chiedergli un aiuto.