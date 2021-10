Un posto al sole, le trame dal 18 al 22 ottobre 2021

Filippo non riesce a capire perché Serena ce l’abbia tanto con lui, e la ragazza, ormai sempre più convinta che il marito stia con lei solo per senso del dovere, si ritroverà in una situazione che non si aspettava. Rossella fatica ad accettare la scoperta che la madre abbia tradito il padre, Silvia vivrà un momento di forte tensione anche con Giancarlo. Adele scoprirà che riuscire a liberarsi di Mauro non è così facile.