Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 aprile 2021

Franco torna ai cantieri per continuare a indagare, Roberto riceve un’altra visita di Pietro Abbate. Silvia e Raffaele sono preoccupati per Michele, a cui la forzata permanenza a casa comincia a stare stretta. Guido è contento per il ritorno a Napoli di Speranza, ma la mette in guardia a proposito della bugia detta in famiglia, mentre Samuel, finalmente, si imbatterà in modo insolito nella ragazza.