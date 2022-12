Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 dicembre 2022

Tutto è pronto per la cena pre-natalizia tra Silvia, Michele, Rossella e Riccardo, ma un imprevisto di figlia e fidanzato potrebbe trasformare quell’occasione di famiglia in un appuntamento di coppia. Diego convince Lia a rivolgersi a Niko per ottenere le sue rivendicazioni. Lei è costretta ad accettare per non insospettirlo. Damiano si confida con Viola a proposito del suo rapporto con Rosa. La ragazza approfitterà di quel confronto per riflettere sulla sua storia con Eugenio e prendere una decisione sulla vigilia di Natale.