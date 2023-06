Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 giugno 2023

Con la decisione da parte di Marina di assumere Alberto come suo avvocato, il rapporto tra lei e Roberto rischia davvero di essere fatalmente compromesso. Clara decide di affrancarsi dall'influenza di Alberto e anche Rosa sogna per sé un cambiamento di vita. Gli amici del Palazzo decidono di dare una cena in onore di Otello, che ha deciso di partire per Indica in moto.