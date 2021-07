Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 luglio 2021

Dimesso dall’ospedale, Filippo sceglie di tornare da Serena e Irene, ma non è facile vivere accanto a una moglie e una figlia che non ricorda. Nonostante i consigli di Franco che lo sprona ad avere più fiducia in se stesso, Jimmy torna al campo estivo e si ritrova faccia a faccia con le sue peggiori paure.