Un posto al sole, le trame dal 19 al 23 settembre 2022

Momenti di apprensione per le sorti di Roberto e Marina: chi, e perché, ce l’ha tanto con loro due? Il giorno di San Gennaro sarà il pretesto per far interagire Michele e Fabiana, sotto lo sguardo compiaciuto di Guido. Mariella proverà a consolare Sasà, convinto che Sarti non l’abbia mai amato, ma qualcuno potrebbe equivocare quella amichevole vicinanza.