Un posto al sole, le trame dal 2 al 5 maggio 2023

Cosa succederà questa settimana nella soap di Rai 3? Ecco tutte le anticipazioni Un Posto al Sole - Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone)







Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da martedì 2 a venerdì 5 maggio 2023. La stagione numero 27 va in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai 3 (il 5 maggio puntata doppia per recuperare l'episodio che non va in onda lunedì 1° maggio).