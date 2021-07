Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 agosto 2021

Mentre Marina cerca di essere di supporto per Roberto, che sta passando un momento difficile, Fabrizio è a disagio per la vicinanza della sua ex Giorgia. Nel frattempo, mentre Patrizio si improvvisa babysitter per Clara, Michele sembra aver ritrovato nuova linfa vitale. Il libro dello speaker radiofonico verrà infatti presto pubblicato e lui non potrebbe essere più felice, al punto da provare persino a recuperare il suo rapporto con Silvia. Ma è ancora in tempo o sarà troppo tardi?