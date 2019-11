Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 dicembre 2019

Mentre Vittorio e Alex tornano finalmente insieme, la presenza di Carla rischia di sconvolgere nuovamente il fragile equilibrio di Mia e Alex. Un piccolo malanno di stagione di Bianca, fa scoprire a Franco e Angela quanto la situazione a scuola sia più complessa di quel che credevano. Un divertente equivoco porta all’assunzione del nuovo aiuto cuoco al Vulcano che in realtà non è chi fa credere di essere.

martedì 3 dicembre

Decisa per una volta a dare ascolto a Vittorio, Alex cercherà di mettere se stessa al primo posto. Spronato da Marina, Alberto cercherà di arginare un’emergenza ai cantieri, non immaginando che presto potrebbe venire travolto da problemi molto più gravi. Bianca continua a essere in ansia per la scuola, ma Angela e Franco prenderanno una decisione in proposito.