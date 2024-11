Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 dicembre 2024

Nunzio e Diana hanno un confronto aperto sul loro rapporto. Rossella è in partenza per Madrid. Raffaele ha un’idea che potrebbe evitare a Diego e Ida di dover prendere in affitto una casa lontana da Palazzo Palladini, ma Ida non sembra essere d’accordo. Il rito dell’addobbo dell’albero di Natale riunisce di nuovo la famiglia Del Bue, ma a ostacolare la loro apparente serenità sarà la presenza molesta di Cotugno.