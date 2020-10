Un posto al sole, le trame dal 2 al 6 novembre 2020

Mercoledì 4 novembre

Proprio quando Filippo sta per partire per Tenerife, Serena si decide a rivelargli i propri sentimenti, ma un imprevisto rischia di mandare a monte i suoi piani. Mentre Alex e Patrizio tornano a litigare per la gerarchia interna al Caffè Vulcano, Silvia manifesta in modo evidente di non aver ancora assorbito lo shock per l'aggressione subita. Oberato di spese, Alberto riduce le proprie ambizioni e accetta di lavorare per una storica amica della famiglia Palladini.